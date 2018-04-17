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Приставы закрыли в Самаре и Тольятти ТЦ не отвечающие пожарной безопасности
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Приставы закрыли в Самаре и Тольятти ТЦ не отвечающие пожарной безопасности 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Как сообщает Пресс-служба УФССП России по Самарской области, деятельность нежилого помещения «Рента» была приостановлена судебными приставами Самары за ненадлежащую работу по обеспечению пожарной безопасности на основании решения Кировского районного суда. Причиной послужила проверка пожарной безопасности, проведенная сотрудниками регионального МЧС и прокуратуры, в результате которой суд постановил запретить индивидуальному предпринимателю и иным лицам осуществлять любую деятельность в нежилом здании «Рента», за исключением проведения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности. После того, как должник устранит все нарушения, он вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут нарушены, а деятельность возобновлена, должник будет привлечен к административной ответственности.
В Тольятти на основании решений Автозаводского районного суда судебными приставами в качестве меры предварительной защиты по административному иску приостановлена эксплуатация нежилых помещений в здании торгово-офисного центра «Кольцо» и в здании магазина розничной торговли универсама «Каретный двор». Кроме судебные приставы приостановили деятельность по эксплуатации ТЦ «Восход».
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