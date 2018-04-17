Выпили шпионы: пожарное депо поселка Мартюш осталось без воды

«В Мартюше вчера прекратилась подача воды в местное пожарное депо», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер . Он объясняет это плохим состоянием коммунальной инфраструктуры. «Сети не ремонтировались несколько десятков лет, все сгнило, а предприятие, которое должно заниматься обслуживанием и ремонтом, ушло под банкротство, абсолютно никаких материалов нет», — говорит Вегнер.

В администрации Каменского района Свердловской области оперативно прокомментировать ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» не смогли. Сначала специалиста не было на месте, а затем дозвониться по номеру телефона не удалось.

Источники агентства из поселка сообщили, что вода в пожарное депо не поступает уже несколько месяцев. Все из-за коммунальной аварии, которая произошла в Мартюше в конце января. Редакция «ФедералПресс» тогда писала, что местные жители на двое суток остались без отопления. Одним из последствий коммунального ЧП, по словам инсайдера, стало то, что наладить поступление воды в пожарное депо не удалось. В случае пожара тушить огонь в Мартюше придется спасателям из соседней Покровки или из города: в первом случае расстояние — примерно 21 километр, во втором — около 8 километров.

Известности Каменскому району добавляют не только регулярные коммунальные ЧП, но и поведение главы Сергея Белоусова : недавно на одном из заседаний местного политсовета «Единой России» он обвинил депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера в получении денег от США . Сам Вегнер сказал корреспонденту «ФедералПресс», что никаких жалоб подавать никуда не будет. «Человек не дружит с логикой, с мозгом, что с него взять», — сказал Вячеслав Вегнер. «На фоне тех проблем, которые у него в районе, у Белоусова произошла потеря реальности», — добавил депутат.

Напомним, после того, как жители поселка Мартюш просидели без отопления несколько суток областные власти решили выделить Каменскому району 50 млн рублей из резервного фонда на решение коммунальных проблем.

Фото: Ku66.ru