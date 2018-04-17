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В Красноярском крае введен особый противопожарный режим
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В Красноярском крае введен особый противопожарный режим 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим вводится в Красноярском крае за исключением арктических территорий с 20 апреля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.
"С 20 апреля вводится особый противопожарный режим во всех муниципальных образованиях края, кроме города Норильска, Туруханского района, Таймырского Долгано— Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов. С этого дня на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы", — сообщила пресс-служба.
Это связано с началом пожароопасного сезона, наступлением сухой, ветреной погоды, необходимостью принятия дополнительных мер по защите муниципальных образований края.
За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные во время действия особого противопожарного режима, предусмотрен административный штраф: для граждан — от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц — от четырехсот до пятисот тысяч рублей.
Как сообщили ТАСС в Минлесхозе, в регионе зафиксированы первые пожары — за минувшие сутки они были ликвидированы на площади трех га.
ТАСС: последние новости
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