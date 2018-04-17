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Офис британского госминистра по иммиграции эвакуирован из-за подозрительно вещества
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Офис британского госминистра по иммиграции эвакуирован из-за подозрительно вещества 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС, 17 апреля. Эвакуация была проведена во вторник в офисе члена Палаты общин и замглавы МВД по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс из-за обнаружения там подозрительного вещества. Об этом сообщили в полиции графства Гэмпшир.
"После обнаружения подозрительной субстанции находившиеся в здании люди были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Сейчас представители полиции вместе с коллегами из пожарно-спасательной службы Гэмпшира и сотрудниками скорой помощи работают на месте происшествия", — говорится в заявлении.
Других подробностей инцидента пока не приводится.
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