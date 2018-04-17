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Почти 1,5 тысячи административных дел возбуждено после проверок в торговых центрах России
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Почти 1,5 тысячи административных дел возбуждено после проверок в торговых центрах России 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Массовые проверки в торговых центрах начались после трагедии в Кемерове, где в результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Почти 1,5 тысячи административных дел возбуждено по итогам проверок в торговых центрах России из-за нарушений правил пожарной безопасности.
По итогам проверок прокуроры выявили отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также неисправности данных систем.
— С целью их устранения внесены полторы тысячи представлений. Возбуждено почти 1500 дел об административных правонарушениях… В суды направлено 103 исковых заявления, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов. Объявлено 39 предостережений, — сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры России.
Отмечается, что только в Московской, Тульской, Ростовской, Псковской и Воронежской областях специалисты проверили 1,5 тысячи объектов.
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