Старинные корпуса фабрик на юге столицы станут частью нового жилого комплекса

Фабричные корпуса XIX века планируется отреставрировать и превратить в магазины, офисы, а также задействовать для образовательно-просветительских целей.

Москве на Павелецкой набережной появится новый жилой комплекс. В него интегрируют старинные фабричные корпуса полиграфического комбината. Информация об этом появилась на сайте Москомархитектуры.

Фабричные корпуса XIX века планируется отреставрировать и превратить в магазины, офисы, а также задействовать для образовательно-просветительских целей. Площадь нового комплекса составит 130 тысяч квадратных метров.

— Наиболее ценные элементы фасадов будут реконструированы, а не дошедшие до наших дней — воссозданы по чертежам, которые подготовят лицензированные специалисты Мосгорнаследия. Утраченные фрагменты стен и фасадов, необходимые для восстановления контура застройки, также будут восстановлены в оригинальных материалах, — говорится в публикации.

Отмечается, что фасады жилых корпусов создадут из клинкерного кирпича, подчеркивающего преемственность с историческими материалами, а также из керамогранитной плитки.

Новый комплекс будет располагаться по адресу: Павелецкая набережная, дом №8.

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