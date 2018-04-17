ГП дала поручение о дополнительной проверке ТЦ в бывших заводах и складах

Генеральная прокуратура РФ поручила дополнительно проверить торговые центры, перестроенные из заводов и складов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Александр Буксман. Соответствующее поручение дал первый заместитель генерального прокурора РФ

"Прокурорам субъектов РФ дополнительно проверить исполнение градостроительного законодательства, строительных норм и правил при реконструкции, перепланировке, вводе в эксплуатацию торгово-развлекательных центров, размещенных в производственных зданиях и помещениях", — отмечается в сообщении.

В ходе проверок будет уделятся особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм при использовании зданий ТЦ.