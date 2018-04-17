Генпрокуратура просит суд закрыть кинозал в КЦ «Костино» в Королеве из-за нарушений пожарной безопасности 

Проверка культурного центра «Костино» в городе Королеве Московской области показала, что в одном из кинозалов отсутствует система автоматического включения принудительной вентиляции на случай пожара и аварийное освещение. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства, с целью устранения нарушений закона прокурор города направил в суд иск с требованием приостановить работы кинозала.
«По поручению Генпрокуратуры территориальными органами прокуратуры с привлечением территориальных органов МЧС России проводятся проверки исполнения законодательства при использовании торгово-развлекательных центров. При выявлении нарушений закона о пожарной безопасности прокуроры незамедлительно принимают меры реагирования, обеспечивая их реальное устранение. Только в Московской, Тульской, Ростовской, Псковской Воронежской областях уже проверено 1,5 тыс. объектов. К примеру, проверка культурного центра «Костино» в Королеве показала, что в одном из кинозалов отсутствует система автоматического включения принудительной вентиляции на случай пожара и аварийное освещение, а проход через запасные выходы из здания невозможен из-за установки металлических решеток. Прокурор Королева обратился в суд с требованием приостановить работы кинозала», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что с целью устранения нарушений по всей стране внесены 1,5 тыс. представлений. Возбуждено почти 1 тыс. 500 дел об административных правонарушениях, предусмотренных различными частями ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), 20.6 КоАП РФ (невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). В суды направлено 103 исковых заявления, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов. Объявлено 39 предостережений. По направленному прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалу проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Проверки продолжатся», — заключили в ведомстве.