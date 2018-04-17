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Прокуратура сообщила о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ в Дагестане
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Прокуратура сообщила о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ в Дагестане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 17 апр — РИА Новости. Прокуратура нашла более 400 нарушений в ходе проведения проверки пожарной безопасности в торговых комплексах и других местах массового пребывания людей в Дагестане, сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.
"Прокурорами выявлено свыше 400 нарушений закона в этой сфере. Для их устранения внесено более 170 представлений, направленно в суд свыше 100 заявлений, возбуждено 130 административных дел, в следственные органы направлен 1 материал для решения вопроса об уголовном преследовании", — говорится в сообщении.
По результатам прокурорской проверки в адрес начальника ГУ МЧС по республике было внесено представление об устранении нарушений закона с постановкой вопроса о привлечении виновных к ответственности.
"Проведенный прокуратурой республики анализ показал, что должностными лицами ГУ МЧС России по республике Дагестан не принимается весь комплекс мер, направленных на реальное устранение выявленных нарушений противопожарного законодательства на объектах с массовым пребыванием людей, не инициируется вопрос приостановления деятельности указанных объектов, что создает угрозу жизни и здоровью граждан", — отмечается в сообщении надзорного ведомства.
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