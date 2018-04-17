Героизм профессии. История пожарной охраны России

17 апреля отмечается день советской пожарной охраны. В этом году ветераны-огнеборцы празднуют 100-летний юбилей. В честь знаменательной даты ivbg.ru публикует справку о развитии пожарной охраны в России

Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую вглубь веков. С появлением первых поселений и развитием городов в них все чаще вспыхивали пожары. Тяжелый ущерб пожары наносили русским городам, возводящихся, в основном, из дерева.

Впервые на Руси указ о мерах пожарной безопасности в Москве издал великий князь Иван III. В начале XVI века в Москве создается пожарно-сторожевая охрана. По концам городских улиц устанавливаются особые заставы — «решетки-рогатки», которые на ночь запирали. На заставах было установлено круглосуточное дежурство.

Тверь, Однако пожары не прекращались. Горели Новгород и Псков , Москва и Смоленск, Рязань Кострома и Владимир. Пожар 1354 года за два часа практически уничтожил всю Москву, включая Кремль и посады.

В 1504 году после очередного опустошительного пожара издаются противопожарные правила, которыми запрещается топка бань и изб летом без крайней необходимости. Вечером запрещалось зажигать в доме свечи. Кузнецам и другим ремесленникам, которые использовали в своем деле огонь, разрешалось устраивать плавильни и горны вдали от строений и жилищ.

В 1547 году эти меры дополнил указ Ивана Грозного , обязывающий жителей Москвы иметь на крышах домов и во дворах чаны с водой.

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал указ «О градском благочинии», в котором определялись государственные меры «бережения от огня». Служба Градского благочиния по борьбе с пожарами была введена во многих городах Руси. Эту дату российские пожарные по праву могут отмечать как день рождения своей героической профессии.

Дальнейшее развитие пожарной охраны произошло при Петре I. В годы его правления была создана одна из первых профессиональных пожарных команд, построено при Адмиралтействе первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами. И до настоящего времени остается актуальным один из петровских указов: «… и беречь от огня богатства государства Российского…».

В 19 веке централизованное управление пожарной охраной было передано полиции. Непосредственно борьбу с огнем вели пожарные команды, которые имелись при полицейских частях. Несение службы в пожарных командах регламентировалось «Уставом пожарным». Лица, принятые на службу в пожарную охрану, освобождались от призыва в армию. Пожарные команды содержались за счет городской казны. Пожарные части предписывалось образовывать в городских районах.

При Николае I началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. Одной из достопримечательностей русских городов вскоре стала пожарная каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Многие десятилетия каланча была самой высокой точкой города, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села.

Профессия пожарного стала одной из самых важных и почитаемых. Профессиональная пожарная охрана в том виде, в каком она сложилась к середине 19 века, просуществовала до 1917 года.

17 апреля 1918 года российским правительством был подписан декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», который имеет огромное значение в истории российской пожарной охраны. На многие годы он стал определяющим документом, который обозначил основные направления развития пожарной охраны страны. Декрет предусматривал целый комплекс радикальных мер, направленных на улучшение пожарной службы. К их числу относились разработка единых противопожарных норм и правил, создание аппарата пожарного надзора, подготовка высококвалифицированных кадров, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, производство усовершенствованной пожарной техники. Первым руководителем пожарных в послереволюционный период стал Марк Тимофеевич Елизаров, назначенный Главным комиссаром по делам страхования и борьбы с огнем. Он сумел за сравнительно короткое время заложить организационные основы пожарной охраны, поставить на практические рельсы осуществление мероприятий, определенных декретом.

В 1920 году создан Центральный пожарный отдел в составе Наркомата внутренних дел, на который возлагалось осуществление руководства пожарной охраной в масштабе всей страны.

К началу 20 века пожарная охрана России сформировалась в качестве службы, обладающей современной по тем временная техникой. В государстве появились первые предприятия по производству пожарной техники.

В этот период были заложены основы пожарной науки. Были изобретены новые средства тушения, системы обнаружения и тушения пожаров. Появилась специальная техника, были сформулированы правила действий бойцов на пожаре, разработаны нормы пожарной безопасности. Это определило основные направления развития пожарной науки.