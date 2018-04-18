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В Стерлитамаке обрушилось здание завода
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В Стерлитамаке обрушилось здание завода 

ufa1.ru 45 минут назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 18 апреля, около восьми часов вечера, рухнуло здание на территории промышленной зоны в Стерлитамаке.
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