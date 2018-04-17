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На месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» появится сквер
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На месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» появится сквер 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
По его словам, снос здания начнётся по истечении 40 дней после трагедии. Сквер разобьют к 1 сентября, сказал чиновник. Цивилёв возглавил регион около двух недель назад после отставки Амана Тулеева.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
Сегодня в МЧС заявили, что пожар начался из-за короткого замыкания в светильнике. Пластик расплавился, и огненные капли упали в бассейн с поролоновыми шариками. Кроме того, все пути эвакуации были блокированы «продуктами термического разложения». Из-за этого посетители торгового центра могли выбраться с четвёртого этажа только в первые минуты пожара.
Говорит Москва: последние новости
На автостоянке на северо-востоке Москвы сгорело 9 автомобилей СКР: противопожарные проверки в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове были запрещены Пожар на центральном рынке Нальчика локализован на площади более 3 тысяч кв. м
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