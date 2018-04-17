На месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» появится сквер 

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На автостоянке на северо-востоке Москвы сгорело 9 автомобилей

СКР: противопожарные проверки в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове были запрещены

Пожар на центральном рынке Нальчика локализован на площади более 3 тысяч кв. м