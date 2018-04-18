Рустэм Хамитов призвал не экономить на системах пожарной безопасности

Сегодня в Правительстве Башкортостана обсудили итоги проверок торгово-развлекательных центров республики. За время рейдов выявлено 8220 нарушений. На ряде объектов вообще отсутствует разрешительная документация. Рустэм Хамитов потребовал от властей на местах навести порядок, а надзорным органам — дать правовую оценку нарушителям.

Документов нет, но это не помешало четыре года получать прибыль. Торговый центр «Иремель», что в Туймазах, перепрофилировали из швейной фабрики. Здесь тысячи квадратных метров торговых площадей, десятки арендаторов и детский городок на четвёртом этаже. Все это хозяйство уже несколько лет эксплуатируется без разрешения властей и каких-либо систем пожарной безопасности.

Андрей Назаров , прокурор Республики Башкортостан: «Данный торговый комплекс осуществляет деятельность без документов, разрешающих ввод в эксплуатацию, всяческих систем пожарной безопасности. А эвакуационные пути не соответствуют требованиям, выходы заперты».

Торговый центр «Европа» сгорел дотла. В огне погибли два человека. Экспертизы показали, что там имели место нарушения правил пожарной безопасности. Но многочисленные примеры, как видно, ничему не учат.

Рустэм Хамитов: «Уже выявлено 8220 нарушений — вдумайтесь в эти цифры, коллеги. В этих бетонных коробках с утра до вечера находятся семьи с детьми, тысячи людей».

От докладов прокурора республики и главы МЧС , чьи ведомства проводили совместные рейды, стало ясно: противопожарная ситуация на объектах катастрофическая.

Марат Латыпов , начальник главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан: «Мы проверили ТЦ „Мир“, аварийные выходы были открыты. В выходные пришли с неофициальным визитом. Двери уже заперты, при этом охранник не смог их открыть».

После трагедии в Кемерово законодатели решили ужесточить контроль за бизнесом, а исполнительная власть взялась за внеплановые проверки. Их итоги неутешительны, и изменить ситуацию будет непросто. Но сделать это нужно, чтобы пожары впредь не уносили жизни людей.

Рустэм Хамитов: «Ещё раз повторяю: проверено 355 объектов, только половина. В Туймазах, Октябрьском, деревне Алексеевка Уфимского района четыре крупных объекта эксплуатируются вообще без разрешения на ввод в эксплуатацию. Ещё четыре таких объекта находятся в Ишимбае . Я их назову: это торговый комплекс по улице Садовое кольцо в Октябрьском, ресторан „Ломоносов“ в деревне Алексеевка Уфимского района, торгово-развлекательный комплекс „Иремель“ в Туймазах, а в Ишимбае — торговый центр „Центральный“, магазин по улице Машиностроителей, магазин „Стройландия“, ресторан „Сакура“.

Каждый из объектов, где нашли нарушения, получит правовую оценку. Но даже не это главное, резюмировали участники совещания. Важнее каждому понимать свою степень ответственности. Власти должны обеспечить безопасность жизней, бизнес должен думать не только о прибыли. А мы с вами — проверить наличие выходов, прежде чем привести ребёнка в кинотеатр.