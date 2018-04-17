МЧС Армении получило ложный сигнал о «минировании» мэрии Еревана

"Семнадцатого апреля в 12.02 по местному времени (11.02 мск) поступил сигнал о взрывном устройстве в здании мэрии Еревана. На место выехал расчет спасателей и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Центра кризисного управления. В результате проверки взрывное устройство обнаружено не было", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

В настоящее время в Ереване проходят акции протеста. В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром. Против этого выступает оппозиция.

При этом участники акции протеста, возглавляемой депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.