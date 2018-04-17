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МЧС Армении получило ложный сигнал о «минировании» мэрии Еревана
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МЧС Армении получило ложный сигнал о «минировании» мэрии Еревана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 17 апр — РИА Новости. Ложный сигнал о минировании здания мэрии Еревана поступил во вторник в МЧС Армении.
"Семнадцатого апреля в 12.02 по местному времени (11.02 мск) поступил сигнал о взрывном устройстве в здании мэрии Еревана. На место выехал расчет спасателей и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Центра кризисного управления. В результате проверки взрывное устройство обнаружено не было", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
В настоящее время в Ереване проходят акции протеста. В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром. Против этого выступает оппозиция.
При этом участники акции протеста, возглавляемой депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.
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