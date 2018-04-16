Патриарх посетит Кузбасс на 40-й день после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

"Его Святейшество приедет в Кемерово 3 мая, на сороковой день после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Патриарх Кирилл совершит божественную литургию, посетит место трагедии и встретится с родственниками погибших и пострадавшими", — говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что предстоящий визит патриарха стал главной темой встречи главы региона Сергея Цивилева с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом и представителями Кузбасской митрополии 14 апреля.

Врио губернатора поблагодарил всех представителей Кузбасской митрополии за оказание необходимой пастырской помощи во время работы оперативного штаба на месте трагедии. Стороны договорились о совместной работе.

Пресс-секретарь предстоятеля РПЦ в свою очередь сообщил РИА Новости, что «предварительно можно говорить» о том, что такая поездка состоится. «Святейший патриарх Кирилл с самого начала трагедии в Кемерово очень сильно переживал и молился о том, что там происходило, и изъявлял желание поехать в Кемерово и помолиться вместе с родственниками погибших и пострадавшими во время пожара. Но он принял решение, что посетит Кемерово на 40-й день трагедии», — сказал собеседник агентства.