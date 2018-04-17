В Ростове из-за пожароопасности закрыт ТЦ «Мир» 

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес определение о приостановке деятельности торгового центра «Мир», расположенного на проспекте 40-летия Победы, 85 в пристройке к многоэтажному жилому дому. Причиной этому стало нарушения пожарной безопасности «Прокурор Пролетарского района г. Ростова-на-Дону в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ИП Навроцкая Светлана Борисовна, ИП Бугрова Зухра Аббасовна, ИП Щепкина Людмила Борисовна, АО „Тандер“, ЧУДПО автошкола „Приоритет“, ООО „Согласие“ об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Суд запретил ТЦ «Мир» продолжать полноценную работу до устранения нарушений пожарной безопасности офисных помещений, расположенных на первом и втором этажах здания. Исполнительный лист передан в службу судебных приставов для оперативного исполнения, уточнили в официальном комментарии. Судебное заседание с представителями ответчиков пройдёт 24 апреля. Напомним, ранее по этой же причине была приостановлена деятельность торгового центра «Солнышко», находящегося в самом центре города.