Минстрой не исключает федерального контроля над главами органов стройнадзора в регионах

"После [кемеровской] трагедии нам задавали вопросы, не хотите ли вы стройнадзор региональный подчинить себе. На мой взгляд, это будет не совсем правильно. Но разговор о согласовании главы вести можно", — сказал министр в ходе совместного заседания трех комитетов высшей палаты парламента, посвященного нормативно-правовому регулированию вопросов надзорной и контрольной деятельности в области пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Органы строительного надзора в регионах в настоящее время подчиняются губернаторам, отметил Мень. Министр полагает, что кандидатуру главы местного органа должен по-прежнему выбирать глава региона, но по согласованию с федеральным министерством. «Мы его с точки зрения профессионального опыта можем проверить, соответствующие справки в правоохранительных органах брать, но выстраивать из этого вертикаль — это неправильно», — заявил глава Минстроя.

По его мнению, отсутствие объективного строительного надзора во многом привило к трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». «Последние данные об этой ужасной трагедии свидетельствуют о том, что два верхних этажа были просто самовольно достроены, и почему не было реакции контролирующих органов, это уже вопрос к другим ведомствам», — сказал Мень в ходе заседания.

Он отметил, что после пожара в Кемерово Минстрой направил главам регионов письмо с требованием провести комплексные мероприятия по выявлению фактов нарушения нормативно-технических требований в зданиях с массовым пребыванием людей, к ним относится и требования СНиПа ("Строительные нормы и правила" — прим. ТАСС) по размещению игровых комнат не выше второго этажа. «СНиП

внедряло в жизнь научное сообщество, которое рассчитывало вместе с пожарными — 20 м должно быть до выхода и не выше второго этажа», — сказал министр.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей. По факту пожара расследуется уголовное дело, в числе фигурантов — 8 человек, им предъявлено обвинение.