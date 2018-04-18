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В центре Москвы произошёл провал грунта
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В центре Москвы произошёл провал грунта 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщает издание «Газета.Ru», асфальт провалился в двух левых рядах, свободной для проезда осталась только правая полоса.
На месте работают дорожные службы. Движение в этом районе фактически парализовано.
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