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В центре Москвы произошёл провал грунта
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В центре Москвы произошёл провал грунта
Говорит Москва
1 час назад
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Фото:
MosDay.ru
Как сообщает издание «Газета.Ru», асфальт провалился в двух левых рядах, свободной для проезда осталась только правая полоса.
На месте работают дорожные службы. Движение в этом районе фактически парализовано.
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