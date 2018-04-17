Меньше 3 минут заняла бы эвакуация людей из ТЦ «Зимняя вишня» при соблюдении требований пожарной безопасности

Если бы все требования безопасности были соблюдены, люди смогли бы эвакуироваться из «Зимней вишни» через 2 минуты 45 секунд. Но все противопожарные нормативы были нарушены. Через 5 минут 4 секунды с момента возгорания все пути были уже заблокированы высокотоксичными продуктами горения. В настоящее время получены результаты надзорных мероприятий в ТЦ. Об этом сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Ринат Еникеев рассказал, что с 2004 года надзорные органы МЧС России не рассматривают проектную документацию и не согласовывают план строительства зданий. С 2007 года МЧС не участвует в приемке торговых центров.

Здание торгового центра «Зимняя вишня» было построено в 1968 году и принадлежало кемеровскому кондитерскому комбинату. В 2013 году после масштабной реконструкции в проекте ТЦ «Зимняя вишня» появились игровая зона и кинотеатры. Сотрудники МЧС посчитали недостаточными для пожарной безопасности условия, которые предусматривали кинотеатры, поэтому было отказано в их согласовании.

В 2013 году

почему-то получено положительное заключение на торговый центр. В 2016 году были надзорные мероприятия, проверки по кемеровскому комбинату и «Зимней вишне»

— Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Для субъектов малого бизнеса с 2016 года введены надзорные каникулы. Владельцы

торгово-развлекательного

центра подтвердили свой статус малого предпринимательства, в связи с этим сотрудник МЧС прекратил проверку. Ринат Еникеев подчеркнул, что инспектор действовал в соответствии с нормами закона.