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Меньше 3 минут заняла бы эвакуация людей из ТЦ «Зимняя вишня» при соблюдении требований пожарной безопасности
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Меньше 3 минут заняла бы эвакуация людей из ТЦ «Зимняя вишня» при соблюдении требований пожарной безопасности 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Если бы все требования безопасности были соблюдены, люди смогли бы эвакуироваться из «Зимней вишни» через 2 минуты 45 секунд. Но все противопожарные нормативы были нарушены. Через 5 минут 4 секунды с момента возгорания все пути были уже заблокированы высокотоксичными продуктами горения. В настоящее время получены результаты надзорных мероприятий в ТЦ. Об этом сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Ринат Еникеев рассказал, что с 2004 года надзорные органы МЧС России не рассматривают проектную документацию и не согласовывают план строительства зданий. С 2007 года МЧС не участвует в приемке торговых центров.
Здание торгового центра «Зимняя вишня» было построено в 1968 году и принадлежало кемеровскому кондитерскому комбинату. В 2013 году после масштабной реконструкции в проекте ТЦ «Зимняя вишня» появились игровая зона и кинотеатры. Сотрудники МЧС посчитали недостаточными для пожарной безопасности условия, которые предусматривали кинотеатры, поэтому было отказано в их согласовании.
В 2013 году
почему-то  получено положительное заключение на торговый центр. В 2016 году были надзорные мероприятия, проверки по кемеровскому комбинату и «Зимней вишне»
— Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.
Для субъектов малого бизнеса с 2016 года введены надзорные каникулы. Владельцы
торгово-развлекательного
центра подтвердили свой статус малого предпринимательства, в связи с этим сотрудник МЧС прекратил проверку. Ринат Еникеев подчеркнул, что инспектор действовал в соответствии с нормами закона.
Ранее временно исполняющего обязанности директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко сообщил, что пожарные службы во время трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» сработали профессионально.
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