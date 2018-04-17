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30 апреля в Татарстане введут особый противопожарный режим
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30 апреля в Татарстане введут особый противопожарный режим 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Особый противопожарный режим будет действовать в Татарстане с 30 апреля по 15 мая, сообщил на брифинге замначальника ГУ МЧС России по РТ, начальник управления надзорной деятельности Сергей Сергеев.
По его словам, основная масса пожаров происходит как раз в апреле-мае. Основная причина — сжигание мусора на садовых участках и разведение костров. По данным МЧС, в Татарстане 82 населенных пункта граничат с лесом и подвержены риску. Еще более 150 объектов также находятся в зоне риска — это садовые товарищества и детские оздоровительные лагеря. Все эти объекты будут контролировать пожарные.
«Введены специальные требования для случаев использования открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях на садовых земельных участках, относящихся к землям сельхозназначения. В случае нарушения и невыполнения данных требований предусмотрено административное наказание. Для граждан — до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч. Те же действия, которые произведены в период особого противопожарного режима, увеличивают штраф в два раза», — предупредил Сергей Сергеев.
Отметим, что 15 марта в Татарстане начался противопожарный сезон.
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