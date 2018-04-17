В «Башне Федерация» откроют смотровую площадку

19 апреля откроется смотровая площадка в комплексе «Федерация» делового центра «Москва-Сити» с обзором 360 градусов. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

"Башня Федерация" — это два небоскреба на едином стилобате. В башне «Запад» 62 этажа и 243 метра, в башне «Восток» — 97 этажей и 374 метра. Смотровую площадку сделали на 89-м этаже башни «Восток».

«Смотровая площадка станет самой высокой в Европе. Это официально зафиксированное достижение в Книге рекордов страны», — написано в сообщении.

Пресс-служба комплекса «Башня Федерация» добавила, что при посещении смотровой площадки гости увидят линию по производству мороженого, а дети смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению мороженого.