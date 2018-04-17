На Привокзальную площадь вокзала «Краснодар-1» въезд временно ограничат

Нововведения вступят в силу с 24 апреля. Причина — проведение реконструкции.

Для движения транспорта будет полностью закрыта одна половина Привокзальной площади на время проведения первого этапа работ. Затем ее откроют и проезд будет запрещен уже на территорию второй половины объекта. Все работы полностью планируют завершить в июне 2018 года.

В ходе реконструкции на площади будет заменено основание асфальтобетонного покрытия на территории подъездного пути и автомобильной парковки, обновлена разметка. С территории платной парковки появится третий выезд.