Два этажа «Зимней вишни» могли достроить самовольно

Ростехнадзор и региональные службы стройнадзора, которые подчиняются губернатору, не отреагировали на самострой.

— Предварительная информация о трагедии в Кемерово свидетельствует о том, что верхние два этажа были просто самовольно достроены, то есть это был самострой. Почему не было реакции контролирующих органов на самострой — это уже вопрос к ведомствам, которые занимаются контролирующей деятельностью, — сказал Михаил Мень в ходе заседания в Совете Федерации

Он добавил, что вопросы безопасности регулируются рядом сводов правил — всего их восемь. По словам Михаила Меня, контрольными функциями наделены Ростехнадзор и региональные службы стройнадзора, которые подчиняются губернатору. передает РИА Новости

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли 28 марта.

Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел. Позже губернатор региона Аман Тулеев ушел в отставку.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Горькая вишня

Удивительно устроена человеческая память. С момента страшного пожара в Торговом Центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошло около двух недель. А мы уже, ну, если не забыли, то как-то смирились с болью (далее…)

В пожаре в «Зимней вишне» виноваты китайцы?

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о предварительной версии причин пожара в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня». «Виновными», в частности, стали китайские кубики из детской игровой комнаты. Можно ли кубики считать главными «виновными»? (далее…)

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