Где в Оренбурге не будет холодной воды 19 апреля?

Оренбурге 19 апреля с 10.00 до 3.00 20 апреля часов не будет холодной воды по следующим адресам:

ул. Калининградская — от дома № 46 до дома № 192;ул. Краснодарская — от ул. Калининградской до ул. Гастелло;ул. Подурова — от дома № 1 до ул. Калининградская; пер. Калининградский, пер. Чкаловский; ул. Ленинской искры, ул. Уфимская;ул. Ленская — от дома № 44 до дома № 60;ул. Белозерная — от дома № 34 до дома № 42 Подвоз воды: ул. Калининградской, 63, 192 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 370-000.