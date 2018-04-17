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Где в Оренбурге не будет холодной воды 19 апреля?
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Где в Оренбурге не будет холодной воды 19 апреля? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге 19 апреля с 10.00 до 3.00 20 апреля часов не будет холодной воды по следующим адресам:
ул. Калининградская — от дома № 46 до дома № 192;ул. Краснодарская — от ул. Калининградской до ул. Гастелло;ул. Подурова — от дома № 1 до ул. Калининградская; пер. Калининградский, пер. Чкаловский; ул. Ленинской искры, ул. Уфимская;ул. Ленская — от дома № 44 до дома № 60;ул. Белозерная — от дома № 34 до дома № 42  Подвоз воды: ул. Калининградской, 63, 192  Дополнительную информацию можно получить по телефону: 370-000.
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