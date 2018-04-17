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В Ростове эвакуировали детский сад
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В Ростове эвакуировали детский сад 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Противопожарные учения добрались до самых маленьких — эвакуировали детский сад № 14 на Загородной улице в Ростове.
Накануне в десять утра в детском саду раздалась пожарная тревога, воспитатели начали срочно выводить детей из здания. А сотрудницы кухни схватились за шланги — по легенде учений именно там произошло замыкание проводки и случился пожар.
Тушить ненастоящий пожар пришлось поварам
— Согласно легенде, условный пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в пищеблоке, «огонь» проник в смежные помещения, дым начал быстро распространяться по коридорам и группам, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области. — Ответственные за пожарную безопасность из числа работников имитировали тушение условного очага пожара, применив первичные средства пожаротушения.
Дети о том, что тревога учебная, не знали. Позже пожарные сообщили, что занятие прошло успешно.
Сейчас пожарные проводят внеплановые учения во всех местах массового пребывания людей. В Ярославле уже эвакуировали торговый центр и поликлинику.
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