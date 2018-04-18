Торжественное открытие первого памятника московским пожарным состоялось в Главном управлении МЧС России по г. Москве

17 апреля 2018 года, в день 100-летия со дня подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем», в историческом здании Пречистенского пожарного депо XIX века прошло торжественное открытие памятника «Огнеборцам Москвы».

Пожарная охрана столицы насчитывает более 200 лет служения на благо жителей города. Пожарные Москвы всегда бесстрашно вступали в борьбу с огненной стихией, нередко рискуя собственной жизнью. Немало имен столичных легендарных пожарных вписано в историю пожарной охраны России . Не случайно открытие памятника состоялось именно на территории Главного управления МЧС России по г. Москве, которое является знаковым и историческим местом для всего пожарно-спасательного гарнизона столицы. Здание столичного Главка МЧС, сохранив исторический облик, вот уже более 180 лет продолжает служить московским огнеборцам, храня в своих стенах дух и душу пожарного братства.

Открытие мероприятия началось с выхода знамённой группы под торжественные звуки оркестра Главного управления МЧС России по г. Москве.

От имени полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Васильевича Гордеева к гостям мероприятия обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко: «Сегодня мы открываем памятник людям героической профессии, огнеборцам Москвы, которые на протяжении многих лет честно и мужественно, беспристрастно выполняли и продолжают выполнять свой долг по защите нашей родной столицы от огненной стихии. Профессии пожарных и спасателя — одни из самых почетных и опасных в мире. Работа в экстремальных условиях требует личного мужества, отваги, умения быстро принимать решения, от которых зависит жизнь и здоровье людей. Следуя профессиональному долгу, зову сердца, московские пожарные и спасатели всегда готовы первыми прийти на помощь, часто рискуя своей жизнью ради спасения других. На счету огнеборцев и спасателей Москвы тысячи спасенных жизней, тысячи человеческих судеб, за которыми стоят их родные и близкие. Ваша преданность столь благородному делу, высокая ответственность и профессионализм, внушают спокойствие и уверенность москвичам и гостям столицы».

От имени Мэра Москвы Сергея Собянина заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков поздравил всех собравшихся со столетним юбилеем и поблагодарил пожарных и спасателей столицы за службу: «Что бы страшное не случилось в Москве, вы все эти сто лет на переднем плане, на переднем рубеже. Не думая о собственной жизни, не думая о последствиях, ваша цель и задача — спасти население, спасти имущество. Московская группировка — одна из сильнейших группировок не только в системе МЧС России, но и в мировом сообществе. И ваш боевой подвиг, ваши силы всегда были и остаются необходимыми не только Правительству Москвы, нашей стране, но и за рубежом. Сегодня мы низко кланяемся тем, кого рядом с нами нет. Но они будут всегда и навечно в нашей памяти. И нельзя сегодня сказать о том, что мы, сегодняшнее поколение, не используем опыт наших предшественников. Только опираясь на опыт предыдущих поколений всей системы управления, можно думать о будущем»

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что более 200 лет столичная пожарная охрана надежно оберегает москвичей: «Сегодня, рискуя своим здоровьем и жизнью, пожарные смело противостоят огненной стихии и бесстрашно выполняют свой служебный долг. Решение открыть памятник в Москве в преддверии Дня пожарной охраны очень символично для всех нас. Благодарю Главное управление МЧС России по городу Москве за такую нужную и важную для всех москвичей инициативу по увековечению памяти смелых огнеборцев»

Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов поблагодарил весь гарнизон пожарной охраны столицы за службу. «Ни для кого не секрет, что именно на столичных пожарных ровняется вся наша страна. Сегодня мы готовы бороться с огнем не только на земле, но и в воздухе, и на воде, и под землей. Значительный процент успеха нашей работы зависит от слаженной работы всех городских служб. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, Именно на вашем опыте и на ваших достижениях происходило становление пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. Также, начальник столичного Главка МЧС отметил, что неизменно в пожарном братстве самое ценное — это люди: „Во все времена пожарная охрана столицы отличалась несчётными примерами личного мужества, искусства борьбы с огненной стихией, истинного патриотизма. И я горжусь тем, что стою с вами в одном строю“

Реализация проекта памятника происходила в несколько этапов. В декабре 2016 года Главным управлением МЧС России был анонсирован конкурс на лучший эскизный проект памятника „Огнеборцам Москвы“. Принять участие в конкурсе могли как профессионалы, так и любители. В феврале 2017 года были подведены итоги. Всего на конкурс поступило около 30 заявок, из которых 18 были допущены. При рассмотрении работ члены жюри учитывали соответствие проекта памятника тематике и целям конкурса, архитектурную выразительность и художественную ценность проектного решения, гармоничное сочетание памятника с прилегающей территорией и окружающей средой.

Победителем конкурса на лучший эскизный проект памятника „Огнеборцам Москвы“ стал старший преподаватель МГАХИ им. В. М. Сурикова, скульптор Евгений Тетерин . Проект памятника представляет собой композицию из восьми фигур огнеборцев. Как отметил сам автор проекта, фигуры пожарных „в защитных „латах“ спец-костюмов запечатлены в промежутке между боями, в минуты победного отдыха на войне, „где никогда не будет перемирий“.

Завершилась церемония открытия возложением цветов к мемориалу, призванному хранить память о всех бойцах пожарной охраны, которые, не щадя себя, идут навстречу бескомпромиссной стихии, о тех, кто не считая себя героями, каждый день рискуют собой ради спокойствия и благополучия граждан столицы нашей Родины.