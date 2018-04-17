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Тело погибшего мужчины выловили в Оке в Канавинском районе
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Тело погибшего мужчины выловили в Оке в Канавинском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Труп мужчины был обнаружен в реке Оке в Канавинском районе Нижнего Новгорода утром 17 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, тело погибшего мужчины найдено 17 апреля в реке Ока, в районе улице Марата, д. 23. Сотрудники аварийно-спасательного отряда извлекли тело погибшего из воды и передали правоохранителям для установления личности мужчины. Обстоятельства гибели нижегородца уточняются.
Ранее сообщалось о том, что мужчина утонул в Оке в Павловском районе.
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