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Спасатели вытащили провалившуюся под лед девочку в Живописной бухте
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Спасатели вытащили провалившуюся под лед девочку в Живописной бухте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичные спасатели вытащили из воды провалившуюся под лед девочку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасли девочку 2008 г. рождения. Она гуляла с отцом по берегу, выскочила на лед и провалилась. В течении минуты спасатели подняли ребенка из воды, доставили на станцию, оказали первую помощь. Ребенок передан отцу и отправлен домой», — сказал собеседник агенства.
В пресс-службе уточнили, что происшествие случилось в 300 м от поисково-спасательной станции «Рублево», бухта Живописная, в 4 м от берега.
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 Ещё 2 источника 
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