Спасатели вытащили провалившуюся под лед девочку в Живописной бухте

Столичные спасатели вытащили из воды провалившуюся под лед девочку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасли девочку 2008 г. рождения. Она гуляла с отцом по берегу, выскочила на лед и провалилась. В течении минуты спасатели подняли ребенка из воды, доставили на станцию, оказали первую помощь. Ребенок передан отцу и отправлен домой», — сказал собеседник агенства.

В пресс-службе уточнили, что происшествие случилось в 300 м от поисково-спасательной станции «Рублево», бухта Живописная, в 4 м от берега.