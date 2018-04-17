Крысы обрушили многоэтажный жилой дом в Индии: видео

Грызуны испещрили фундамент здания норами, отчего тот лопнул.

Крысы обрушили трехэтажный дом в Индии , подточив его фундамент. Видео обрушения опубликовала британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел 14 апреля в городе Агра, жители которого страдают от нашествия грызунов. Семья из восьми человек, жившая в этом доме чудом осталась в живых — незадолго до обрушения они покинули здание.

Крысы роют множество нор под домами, чем ослабляют их фундаменты, а также повреждают канализационные трубопроводы и прочую инфраструктуру, отмечает издание.

Жильцы упавшего дома спешно покинули здание после того, как с потолков начала осыпаться штукатурка. эвакуация проходила в такой спешке, что никто из членов семьи не успел взять с собой личные вещи.

«Мой дом был разрушен за считанные секунды. Мы знали, что здание находится в плохом состоянии, но не думали, что все произойдет так», — цитирует газета хозяина дома Судхира Кумара Верму.

Мэр Агры Навин Джайн пообещал встретиться с советниками и чиновниками, чтобы найти решение проблемы крысиного нашествия на город.