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Крысы обрушили многоэтажный жилой дом в Индии: видео
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Крысы обрушили многоэтажный жилой дом в Индии: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Грызуны испещрили фундамент здания норами, отчего тот лопнул.
Крысы обрушили трехэтажный дом в Индии, подточив его фундамент. Видео обрушения опубликовала британская газета Daily Mail.
Инцидент произошел 14 апреля в городе Агра, жители которого страдают от нашествия грызунов. Семья из восьми человек, жившая в этом доме чудом осталась в живых — незадолго до обрушения они покинули здание.
Крысы роют множество нор под домами, чем ослабляют их фундаменты, а также повреждают канализационные трубопроводы и прочую инфраструктуру, отмечает издание.
Жильцы упавшего дома спешно покинули здание после того, как с потолков начала осыпаться штукатурка. эвакуация проходила в такой спешке, что никто из членов семьи не успел взять с собой личные вещи.
«Мой дом был разрушен за считанные секунды. Мы знали, что здание находится в плохом состоянии, но не думали, что все произойдет так», — цитирует газета хозяина дома Судхира Кумара Верму.
Мэр Агры Навин Джайн пообещал встретиться с советниками и чиновниками, чтобы найти решение проблемы крысиного нашествия на город.
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