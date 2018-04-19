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В екатеринбургском ТЦ едва не задохнулись люди
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В екатеринбургском ТЦ едва не задохнулись люди 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Екатеринбурга рассказала, что торговом центре «Мегаполис» на Южном Автовокзале случилось неприятное ЧП: на первом этаже ТЦ застрял лифт. Внутри оказались заперты 13 человек, включая ребенка и беременную женщину.
При этом кнопка вызова диспетчера не работала, люди начали задыхаться в закрытом пространстве, беременной женщине стало плохо. При этом, по словам очевидцев, сотрудники ТЦ повели себя некорректно и накричали на людей.
Спасать затерявших приехали сотрудники МЧС, которых вызвали посетители ТЦ. Они вытащили людей из закрытого помещения. Информации о пострадавших нет.
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