В екатеринбургском ТЦ едва не задохнулись люди

Жительница Екатеринбурга рассказала, что торговом центре «Мегаполис» на Южном Автовокзале случилось неприятное ЧП: на первом этаже ТЦ застрял лифт. Внутри оказались заперты 13 человек, включая ребенка и беременную женщину.

При этом кнопка вызова диспетчера не работала, люди начали задыхаться в закрытом пространстве, беременной женщине стало плохо. При этом, по словам очевидцев, сотрудники ТЦ повели себя некорректно и накричали на людей.