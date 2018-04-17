В Самаре приступили к сносу незаконной автомойке на пр. Карла Маркса

По словам подрядчика, снос автомойки займёт около трёх недель.

Игорь Рудаков отметил, что хозяева до последнего не верили в возможность сноса: «Офисный центр на втором этаже в отличном состоянии, только все двери закрыты. Автомойка работала до последних минут. Начали вскрывать комнаты, там вещи, компьютеры и сюрприз — несколько автомобильных номеров. Причём, верхний — 500. Начали опись имущества».

В свою очередь жители прокомментировали, что мешают все строения по этой стороне улицы. Прежде всего — круглосуточный шум.