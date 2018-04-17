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В Самаре приступили к сносу незаконной автомойке на пр. Карла Маркса
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В Самаре приступили к сносу незаконной автомойке на пр. Карла Маркса 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре сносят незаконную автомойку на проспекте Карла Маркса,364 «В», сообщает глава администрации Кировского района Игорь Рудаков в twitter.
По словам подрядчика, снос автомойки займёт около трёх недель.
Игорь Рудаков отметил, что хозяева до последнего не верили в возможность сноса: «Офисный центр на втором этаже в отличном состоянии, только все двери закрыты. Автомойка работала до последних минут. Начали вскрывать комнаты, там вещи, компьютеры и сюрприз — несколько автомобильных номеров. Причём, верхний — 500. Начали опись имущества».
В свою очередь жители прокомментировали, что мешают все строения по этой стороне улицы. Прежде всего — круглосуточный шум.
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