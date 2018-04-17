Незаконную автомойку на проспекте Карла Маркса в Самаре снесут до 2 мая 

В Самаре приставы готовят к сносу автомойку на проспекте Карла Маркса, 364.
Еще в 2014 году суд обязал владельца здания снести незаконную постройку самостоятельно. Инициативу перехватил департамент градостроительства. В 2015 году чиновники обратились к служителям Фемиды с просьбой снести постройку за свой счет. Суд удовлетворил ходатайство. Но работы стартовали только во вторник, 17 апреля. 63.ru вёл видеотрансляцию с места событий.
Некоторые двери открывали при помощи подручных средств
— Сегодня мы провели опись имущества в здании. Личные вещи сотрудников и оргтехнику погрузили в автомобиль, который заказали учредители незаконной постройки. По периметру объекта установили ограждение. Планируется, что мойка будет охраняться до начала демонтажных работ, — рассказала пристав-исполнитель Кировского района Самары Александра Морозова.
Сотрудники УФССП провели опись имущества
Заместитель руководителя управления капитального строительства департамента градостроительства Владислав Захожий сообщил, что хозяин самовольной постройки отказался выполнить снос самостоятельно.
— В 2015 году департамент строительства нашел средства в городском бюджете. Чиновники выбрали подрядную организацию и приступили к подготовительным работам. Когда помещение освободят от имущества, на объект зайдет тяжелая техника. Экскаватор обрушит кровлю и стены. Грузовики вывезут строительный мусор на полигон твердых отходов, — рассказал Владислав Захожий.
Помещения опечатали в присутствии полицейских
По словам представителя департамента, арендаторы должны освободить помещения до 18–19 апреля. Снос здания завершат 2 мая.