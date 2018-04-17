Карта опасных территорий появится в Ставропольском крае

Полную карту опасных территорий Ставрополья разработают для защиты от ЧС, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Паводки и подтопления угрожают городам и сёлам края каждую весну и лето. Чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, ежегодно проверяют системы оповещения, обследуют и очищают реки и прибрежные территории, ремонтируют дренажные системы, водотоки и ливнёвые стоки, контролируют состояние гидротехнических и берегоукрепительных сооружений.

Паводок приводит не только к подтоплениям территорий, но и к риску оползневой активности. Чтобы не допустить жертв, правительство планирует составить подробную карту опасных территорий края и получить финансирование для борьбы с оползнями.

Ставропольцам угрожает не только вода, но и огонь. С начала 2018 года в крае зарегистрированы 57 возгораний сухой растительности. Для защиты населения от пожаров губернатор ввёл в крае особый противопожарный режим. Дачникам и жителям сельской местности запретили разводить костры в лесах, их обязали убрать с участков сухую траву. Службы ГО и ЧС очистили леса от сухостоя, увеличили площадь минерализованных полос и занимаются опашкой пожароопасных участков. Кроме того, в городах и сёлах с высоким риском пожара ежедневно работают патрули из лесничих, казаков, спасателей и надзорных служащих.