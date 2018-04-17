Настоящими пожарными стали малыши из Богородского

Квест на противопожарную тематику состоялся в детском саду района Богородское

В рамках общегородской профориентационной акции «Путешествие в город мастеров» на прошлой неделе в 4-м дошкольном отделении школы №1795 «Лосиноостровская»состоялся противопожарный квест. На игровое мероприятие в гости к дошколятам приехали самые настоящие пожарные.

В игровой форме огнеборцы рассказали воспитанникам старшего дошкольного возраста о важности и ценности своей профессии, познакомили с первичными средствами и навыками пожаротушения, провели викторины с загадками стихами и песнями.

Ребята во второй части мероприятия имели возможность поупражняться в надевании боевой одежды и снаряжения пожарного, разыграли сценки «тушения пожара» по сказке «Кошкин дом», чтобы по-настоящему почувствовать себя в роли пожарного.