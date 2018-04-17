Ещё
Настоящими пожарными стали малыши из Богородского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Настоящими пожарными стали малыши из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 40 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Квест на противопожарную тематику состоялся в детском саду района Богородское.
В рамках общегородской профориентационной акции «Путешествие в город мастеров» на прошлой неделе в 4-м дошкольном отделении школы №1795 «Лосиноостровская»состоялся противопожарный квест. На игровое мероприятие в гости к дошколятам приехали самые настоящие пожарные.
В игровой форме огнеборцы рассказали воспитанникам старшего дошкольного возраста о важности и ценности своей профессии, познакомили с первичными средствами и навыками пожаротушения, провели викторины с загадками стихами и песнями.
Ребята во второй части мероприятия имели возможность поупражняться в надевании боевой одежды и снаряжения пожарного, разыграли сценки «тушения пожара» по сказке «Кошкин дом», чтобы по-настоящему почувствовать себя в роли пожарного.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Собянин: Строительства деревянных домов по программе реновации не будет Ребусы по литературным произведения разгадали школьники Народные гуляния по случаю широкой Масленицы пройдут в Синичкином сквере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю109
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа103
Крымский мост потроллил Украину102
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой63
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма85
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение