Мертвого мужчину достали из Оки в Нижнем Новгороде

Тело мужчины извлекли из Оки в Нижнем Новгороде рано утром во вторник, 17 апреля. Происшествие случилось недалеко от метромоста в Канавинском районе, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

На месте ЧП работали шесть человек из аварийно-спасательного отряда и одна единица техники. Сотрудники МЧС подняли труп из воды в районе дома №23 по улице Марата и передали его правоохранителям.

В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления причин смерти и личности погибшего.

Напомним, в конце марта под Канавинским мостом нашли мертвую женщину.