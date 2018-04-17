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Мертвого мужчину достали из Оки в Нижнем Новгороде
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Мертвого мужчину достали из Оки в Нижнем Новгороде 

В городе N 43 минуты назад
Фото: В городе N
Тело мужчины извлекли из Оки в Нижнем Новгороде рано утром во вторник, 17 апреля. Происшествие случилось недалеко от метромоста в Канавинском районе, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
На месте ЧП работали шесть человек из аварийно-спасательного отряда и одна единица техники. Сотрудники МЧС подняли труп из воды в районе дома №23 по улице Марата и передали его правоохранителям.
В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления причин смерти и личности погибшего.
Напомним, в конце марта под Канавинским мостом нашли мертвую женщину.
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