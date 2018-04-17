Ещё
Стало известно, что произошло на базе «Шайрат»
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Стало известно, что произошло на базе «Шайрат»
Деловая газета «Взгляд»
45 минут назад
Комментарии
В ночь на вторник на базе «Шайрат» сработала ложная тревога, нападения не было.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство САНА.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Ульяновске подожгли здание Роскомнадзора
Пожар на рынке в Нальчике локализован на 3,2 тыс. метров
Экспертиза установила причину пожара в «Зимней вишне»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю
109
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
103
Крымский мост потроллил Украину
102
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой
63
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
85
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток
В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника
Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток
Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика
Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток
Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение