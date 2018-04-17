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Стало известно, что произошло на базе «Шайрат»
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Стало известно, что произошло на базе «Шайрат» 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
В ночь на вторник на базе «Шайрат» сработала ложная тревога, нападения не было.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство САНА.
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