Возможная причина пожара в архангельском ТЦ — неисправность электропроводки

По предварительной версии причина пожара в торговом центре «Фокус» в центре Архангельска — электротехническая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Архангельской области.

«По предварительным данным, причина пожара — электротехническая. Сейчас дознаватели работают на месте, проверяют все обстоятельства», — сказала собеседница агентства.

Пожар, предположительно, произошел в мастерской ООО «Строй лидер ремонт», расположенной в мансардном этаже, добавили в ведомстве.

Напомним, что пожар произошел сегодня утром в 6:40 по адресу ул. Вологодская,8. Пострадавших при пожаре нет. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. Открытое горение было ликвидировано в 7:21. Повреждения сосредоточены в верхней части здания, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

При тушении пожара были задействованы 10 пожарных расчетов.