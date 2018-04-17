Ещё
Возможная причина пожара в архангельском ТЦ — неисправность электропроводки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возможная причина пожара в архангельском ТЦ — неисправность электропроводки 

АиФ Архангельск 48 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
По предварительной версии причина пожара в торговом центре «Фокус» в центре Архангельска — электротехническая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Архангельской области.
«По предварительным данным, причина пожара — электротехническая. Сейчас дознаватели работают на месте, проверяют все обстоятельства», — сказала собеседница агентства.
Пожар, предположительно, произошел в мастерской ООО «Строй лидер ремонт», расположенной в мансардном этаже, добавили в ведомстве.
Напомним, что пожар произошел сегодня утром в 6:40 по адресу ул. Вологодская,8. Пострадавших при пожаре нет. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. Открытое горение было ликвидировано в 7:21. Повреждения сосредоточены в верхней части здания, площадь пожара составила 800 квадратных метров.
При тушении пожара были задействованы 10 пожарных расчетов.
АиФ Архангельск: последние новости
Прокуратура: 10 торговых центров Котласа небезопасны Сергей Шереметьев стал начальником управления пожарной безопасности АЦБК В Вилегодском районе в горящем доме погибли женщина и собака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю109
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа103
Крымский мост потроллил Украину102
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой63
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма85
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение