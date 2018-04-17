Жителей Орла предупредили об ответственности за сжигание мусора

Управление по безопасности администрации города предупреждает орловцев, что сжигание сухой травы и мусора — пожароопасно.

Причиной многих пожаров в тёплое время года становится сжигание мусора и сухой травы. Сухая трава быстро вспыхивает и контролировать этот процесс практически невозможно. Огонь может охватывать большие площади и перекинуться на лесные массивы, а также на деревянные постройки, дачные дома.

Отдыхая на природе, горожане часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, разводят костры, забывая их погасить, сжигают мусор на дачных участках.

Чтобы отдых на природе не был омрачен, отдел по делам ГО и ЧС управления по безопасности рекомендует:

на садовых участках во избежании пожаров не поджигать траву, не жечь мусор, если вы все же решили это сделать, процесс необходимо все время контролировать, иметь под рукой воду или другие средства для тушения огня;

не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, а также тлеющие спички, окурки, не рекомендуется оставлять стеклянные бутылки;

не проходить мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звонить по телефону «101» (с сотовых телефонов «112»).

За сжигание травы гражданам, должностным и юридическим лицам грозит административная ответственность в виде штрафов:

на граждан в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;.

на должностных лиц от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;.

на юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений вследствие несоблюдения пожарной безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.