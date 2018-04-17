В Ростове после проверок МЧС закрыли ТЦ «Мир» 

В Ростове-на-Дону после проверок МЧС закрыли ТЦ «Мир» на проспекте 40-летия Победы. Соответствующее решение вынес суд Кировского района донской столицы на основе иска прокурора района. Поводом к решению стало то, что на объекте обнаружили нарушения правил пожарной безопасности.
Деятельность торгового центра приостановлена до устранения нарушений. Отметим, что в нем находятся магазин «Магнит» и класс автошколы «Приоритет». Внеплановые проверки в Ростовской области начались после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в которой погибли 64 человека, в том числе 34 ребенка. Ранее стало известно о том, что частично закрыли ТРЦ «Орбита», который находится на проспекте Королева. Также полностью закрыты универмаг «Солнышко» на улице Большой Садовой, детский развлекательный центр «Кидбург» в ТРЦ «Горизонт» и новочеркасский ТРЦ «Платовский».