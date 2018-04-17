Ещё
В Кулебаках из-за неисправного электрооборудования сгорел жилой дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кулебаках из-за неисправного электрооборудования сгорел жилой дом 

В городе N 53 минуты назад
Фото: В городе N
Частный жилой дом сгорел в Кулебаках на улице 50 лет Октября днем 16 апреля. Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 11.20. На вызов прибыли десять пожарных, было привлечено две единицы техники. Однако, к этому моменту дом уже горел по всей площади. Пламя уничтожило его полностью. О погибших или пострадавших не сообщается.
Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров.
Напомним, во время пожара на Бору погиб 68-летний пенсионер.
В городе N: последние новости
Неосторожность при курении стоила жизни мужчине в Починковском районе Пенсионер погиб во время пожара на Бору «Жигули» подожгли минувшей ночью в Воскресенском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю109
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа103
Крымский мост потроллил Украину102
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой63
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма85
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение