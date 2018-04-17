В Кулебаках из-за неисправного электрооборудования сгорел жилой дом

Частный жилой дом сгорел в Кулебаках на улице 50 лет Октября днем 16 апреля. Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 11.20. На вызов прибыли десять пожарных, было привлечено две единицы техники. Однако, к этому моменту дом уже горел по всей площади. Пламя уничтожило его полностью. О погибших или пострадавших не сообщается.

Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров.

Напомним, во время пожара на Бору погиб 68-летний пенсионер.