После пожара в Кемерове схему эвакуации предложили печатать на кинобилетах

Настоящим взрывом идей после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» разразились независимые эксперты. На портале Российской общественной инициативы сейчас идет голосование сразу по нескольким предложениям, связанным с пожарной безопасностью торговых центров и кинотеатров. Если чиновники подхватят хотя бы одну из них, для посетителей это станет гарантией выживания в случае возгорания или теракта.

Так, зрителей общественники предлагают в обязательном порядке перед киносеансом знакомить с путями эвакуации. Сделать это можно двумя способами. Первый — показать на экране схему здания и видеоролик о том, что надо делать при пожаре. Запускать такой короткометражный фильм-катастрофу, по мнению экспертов, надо не перед рекламой и анонсами, а после них — прямо перед началом фильма. Так будет больше шансов, что все зрители успеют вооружиться попкорном с газировкой и рассядутся по местам. Второй способ — печатать схему эвакуации из здания на обратной стороне билетов.

Еще одно горячее предложение от общественников — «умные» системы обнаружения пожаров. Их эксперты также предлагают сделать обязательными во всех крупных торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах. Такая система представляет собой искусственный интеллект, который сам фиксирует малейшее задымление и автоматически передает информацию о нем на пульт дежурного сотрудника МЧС . Спасатели у себя на мониторе видят, на каком именно этаже и в каком помещении бушует пламя. В результате пожарным практически не нужно время на то, чтобы сориентироваться в лабиринтах огромного гипермаркета. Кроме того, необходимость в ответственных за пожарную безопасность сотрудниках, которых по факту вечно нет на рабочем месте, отпадает. Двери эвакуационных выходов компьютер тоже откроет сам. Так что и охранники со связкой ключей будут не нужны. «Умная» система даже подсчитает количество посетителей в здании и расскажет об этом спасателям. Обмануть искусственный разум если и можно, то очень сложно. Изначально при установке в систему придется внести данные обо всех стройматериалах, которые были использованы при возведении развлекательного центра. Исходя из этого, машина сама рассчитает, за какое время помещение вспыхнет, будет ли при этом выделяться ядовитый дым и сколько минут потребуется людям для эвакуации. А при малейшей неисправности или попытке сотрудников ТЦ вручную внести какие-то изменения в параметры система подаст тревожный сигнал пожарным и чиновникам. Всех, кто откажется по доброй воле устанавливать такие комплексы в своих зданиях, авторы идеи предлагают обложить разорительными страховыми взносами.

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