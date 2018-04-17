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Симферопольский «Куб» снесут до июня — Аксенов
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Симферопольский «Куб» снесут до июня — Аксенов 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Торговый центр «Куб» в Симферополе закроют из-за несоблюдения в здании норм пожарной безопасности, а потом будет демонтирован до июня. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, промедление с демонтажем было связано с тем, что собственники здания, соглашаясь на самовольный снос центра, вводили власти Симферополя в заблуждение.
Ранее глава администрации Симферополя сообщил, что снос торгового центра «Куб» в Симферополе предположительно планируется начать после майских праздников.
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