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В Кургане в родительский день выгорело кладбище
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В Кургане в родительский день выгорело кладбище 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Яркие красные языки пламени быстро ползут по сухой прошлогодней траве. Огонь метр за метром поглощает территорию погоста. Уже сейчас десятки выгорело десятки могил.
Памятники, венки, траурная атрибутика пришла в негодность. Клубы дыма видные далеко от въезда на кладбище. На въезде в «Зайково» образовалась большая пробка. Народ не пускают на полыхающий погост. Однако тех, кто уже находится там, не эвакуируют.
По предварительной информации причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Также пожарные рассматривают версию с неосторожным обращением с огнем при выжиге травы. Люди опасаются, что после пожара будут орудовать мародеры. Ведь могильные оградки, искаженные огнем, лакомый кусочек для злоумышленников.
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