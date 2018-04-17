В Кургане в родительский день выгорело кладбище 

Яркие красные языки пламени быстро ползут по сухой прошлогодней траве. Огонь метр за метром поглощает территорию погоста. Уже сейчас десятки выгорело десятки могил.
Памятники, венки, траурная атрибутика пришла в негодность. Клубы дыма видные далеко от въезда на кладбище. На въезде в «Зайково» образовалась большая пробка. Народ не пускают на полыхающий погост. Однако тех, кто уже находится там, не эвакуируют.
По предварительной информации причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Также пожарные рассматривают версию с неосторожным обращением с огнем при выжиге травы. Люди опасаются, что после пожара будут орудовать мародеры. Ведь могильные оградки, искаженные огнем, лакомый кусочек для злоумышленников.