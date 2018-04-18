Сгоревшее курганское кладбище восстанавливать не будут

Вчера, 17 апреля, как рассказывало ИА «Уральский меридиан», в родительский день около полудня на кладбище «Зайково» произошел пожар.

По информации МЧС России по Курганской области, полностью выгорели 150 квадратных метра. Огонь уничтожил 18 линию погоста, где захоронения проводились в течение двух лет: с 1997 по 1999 годы.

Большая часть могил неизвестных людей. Личности захороненных, полиция не установила. Вывод о нецелесообразности восстановления данных могил напрашивается сам собой. Восстановлением их заниматься вряд ли кто-то будет. В сгоревшем квадрате только 15 могильных холмиков имеют «хозяев». Они огорожены железными оградками и там установлены железные памятники. Как и прежде, основной причиной считается неосторожное обращение с огнем.

С 14 апреля в Зауралье действует полный запрет на разведение открытого огня.