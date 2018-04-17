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В Выборге горит торговый центр «Атриум»
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В Выборге горит торговый центр «Атриум» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Как сообщили ivbg.ru очевидцы, днём 17 апреля в Выборге огонь вспыхнул в торговом центре «Атриум».
Всё началось около 11 часов утра, когда очевидцы сообщили, что в сторону центра города пронеслись несколько пожарных машин. Оказалось, что службы торопились к ТЦ «Атриум», который расположен на пересечении Московского проспекта и улицы Мира. В настоящий момент подъезды к центру и движение возле него перекрыты, на месте работают сотрудники МЧС, медики и пожарные. Что стало причиной задымления внутри центра — пока неизвестно.
Из помещения ТЦ были эвакуированы все посетители и работники.
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