В Выборге горит торговый центр «Атриум»

Как сообщили ivbg.ru очевидцы, днём 17 апреля в Выборге огонь вспыхнул в торговом центре «Атриум».

Всё началось около 11 часов утра, когда очевидцы сообщили, что в сторону центра города пронеслись несколько пожарных машин. Оказалось, что службы торопились к ТЦ «Атриум», который расположен на пересечении Московского проспекта и улицы Мира. В настоящий момент подъезды к центру и движение возле него перекрыты, на месте работают сотрудники МЧС , медики и пожарные. Что стало причиной задымления внутри центра — пока неизвестно.

Из помещения ТЦ были эвакуированы все посетители и работники.