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Пожар в архангельском ТЦ мог начаться из-за аварийной работы электрооборудования
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Пожар в архангельском ТЦ мог начаться из-за аварийной работы электрооборудования 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 17 апреля. Спасатели назвали предварительную причину пожара в ТЦ «Фокус» в Архангельске. Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, к пожару в торговом центре мог привести аварийный режим работы электрооборудования.
"Предварительная причина пожара уже известна — аварийный режим работы электрооборудования. Но мы все еще не можем сказать, сработала ли пожарная сигнализация или нет, помимо того, что о возгорании стало известно от очевидца", — сказали в управлении.
Как сообщила пресс-служба правительства Архангельской области, одновременно с сообщением на пульт пожарной охраны поступила информация по системе видеонаблюдения «Безопасный город», которая позволила оперативно оценить ситуацию и произвести расчет необходимых сил и средств для тушения пожара. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты приступили к эвакуации людей и ликвидации возгорания уже через пять минут.
Пожар в ТЦ «Фокус» произошел утром во вторник. Возгоранию присвоили второй номер сложности. Из-за ЧП сотрудники МЧС эвакуировали из расположенного в том же доме хостела шесть человек. Пострадавших в ходе ЧП нет.
К ликвидации возгорания привлекли 41 пожарного и 15 единиц техники.
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