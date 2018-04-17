Неосторожность при курении стоила жизни мужчине в Починковском районе

57-летний мужчина погиб во время пожара, который вспыхнул вчера, 16 апреля, в Починковском районе. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о том, что в селе Шагаево горит частный дом, поступила в центр управления в кризисных ситуациях около девяти часов вечера. Пожар был обнаружен слишком поздно, и к моменту прибытия первых подразделений постройка уже была объята пламенем. С огнем боролись 11 человек, привлекалось четыре единицы техники. Спасти хозяина уже не удалось, его тело было обнаружено после тушения пожара. Дом сгорел полностью на площади 24 квадратных метра.

Напомним, во время пожара на Бору погиб 68-летний пенсионер.