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Памятник пожарным торжественно открыли в центре Москвы
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Памятник пожарным торжественно открыли в центре Москвы 

РИАМО 2 часа назад
В Главном управлении МЧС России по Москве в центре города в торжественной обстановке открыли памятник столичным пожарным, приуроченный к столетию со дня подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем», передает во вторник корреспондент РИАМО.
На торжественной церемонии присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Также участвовали ветераны пожарной службы.
«Сегодня великое событие, потому что мы увековечили память московским огнеборцам. Здесь наша история, история нашего пожарного гарнизона. Этот памятник — символ гарнизона, который всегда приходит на помощь гражданам», — сказал Бирюков.
Овсиенко в свою очередь подчеркнул, что в Москве самая современная пожаро-спасательная служба в стране, с которой берут пример все спасательные службы в других регионах.
На сегодняшний день в рядах московской пожарной охраны насчитывается 142 пожарно-спасательных подразделения, на ежедневном дежурстве находится более 3 тысяч человек и более 400 единиц техники.
За прошлый год количество погибших в огне людей сократилось более чем на 20%. Порядка 1,3 тысячи человек спасены московскими пожарными непосредственно из огня.
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