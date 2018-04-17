Памятник пожарным торжественно открыли в центре Москвы

В Главном управлении МЧС России по Москве в центре города в торжественной обстановке открыли памятник столичным пожарным, приуроченный к столетию со дня подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем», передает во вторник корреспондент РИАМО

На торжественной церемонии присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков . Также участвовали ветераны пожарной службы.

«Сегодня великое событие, потому что мы увековечили память московским огнеборцам. Здесь наша история, история нашего пожарного гарнизона. Этот памятник — символ гарнизона, который всегда приходит на помощь гражданам», — сказал Бирюков.

Овсиенко в свою очередь подчеркнул, что в Москве самая современная пожаро-спасательная служба в стране, с которой берут пример все спасательные службы в других регионах.

На сегодняшний день в рядах московской пожарной охраны насчитывается 142 пожарно-спасательных подразделения, на ежедневном дежурстве находится более 3 тысяч человек и более 400 единиц техники.

За прошлый год количество погибших в огне людей сократилось более чем на 20%. Порядка 1,3 тысячи человек спасены московскими пожарными непосредственно из огня.