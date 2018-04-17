Лесопожарный сезон в Татарстане введен с 15 апреля 

Три маршрута авиационного патрулирования лесов утвердили в Татарстане в рамках работы над планом мониторинга пожарной опасности в республике. В общей сложности, с неба предстоит осмотреть территорию на площади 1225,8 тысяч га. По земле пройдут территорию до 10,6 тысяч га. Лесопожарный сезон в Татарстане начался 15 апреля. А особый противопожарный режим, как ранее сообщал «Казанский репортер», стартует с 25 апреля. Таким образом, с конца апреля будет запрещено жечь сухую траву, разводить открытые костры, а также проводить любые виды пожароопасных работ.