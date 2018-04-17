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В Шихобалово горела «Буханка»
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В Шихобалово горела «Буханка» 

ТВ-МИГ 33 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
В Юрьев-Польском районе сгорел автомобиль. Пожар произошёл накануне ближе к вечеру в населённом пункте Шихобалово. О возгорание сообщили местные жители.
Спустя пять минут после сообщения, пожарные были на месте происшествия и приступили к тушению автомобиля. 10 минут огнеборцы сбивали пламя, ещё двадцать понадобилось на полную ликвидацию пожара. Пострадавших в этом происшествии нет.
Горел автомобиль УАЗ известный в народе как «Буханка». Машина была припаркована возле хозяйственных построек и мусорных баков, поэтому пострадавших в пожаре нет. «Буханка» полностью сгорела. Эксперты выясняют причины возгорания.
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